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Иконка автострахование

Автострахование

Компенсация в денежной или натуральной форме (ремонт) на случай ущерба (ДТП), угона или полной гибели.
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Оформить полис КАСКО
Страхование авто
Иконка страхование недвижимости

Имущество и Недвижимость

Взлом и кража, пожар или затопление – обеспечьте вашу недвижимость и имущество страхованием от этих и других рисков.
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Страхование имущества
Иконка страхование жизни

Здоровье и жизнь

Позволяет получить материальную поддержку при наступлении непредвиденных событий, таких как травмы, ожоги, инвалидность и даже смерть.
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Оформить полис спортсменам
Оформить полис Антиклещ
Страхование здоровья
Иконка ипотечное страхование

Ипотечное страхование

Необходимо для получения кредита, также гарантирует финансовую стабильность
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Страхование ипотеки
Страхование автомобиля при авариях
Страхования жизни при проишествиях
Страхование имущества от повреждений
Страхование жизни при травмах
Наши партнеры
Страховая компания Астро-Волга
Ингосстрах
Альфа страхование
Абсолют страхование
Zetta
Страховая группа Макс

Страхование-выгодно.рф в Цифрах

>20

Более 20 страховых компаний

Более 20 страховых компаний в одном месте
до 1 ч.

Быстрое оформление полиса

Полис можно оформить не выходя из дома
за 24ч

Принятие полиса банком

Гарантируем что полис примет банк
№1

Лидирующие позиции

15 место по сборам страхования имущества
Калькулятор ипотеки