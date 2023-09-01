Автострахование
Компенсация в денежной или натуральной форме (ремонт) на случай ущерба (ДТП), угона или полной гибели.
Имущество и Недвижимость
Взлом и кража, пожар или затопление – обеспечьте вашу недвижимость и имущество страхованием от этих и других рисков.
Здоровье и жизнь
Позволяет получить материальную поддержку при наступлении непредвиденных событий, таких как травмы, ожоги, инвалидность и даже смерть.
Ипотечное страхование
Необходимо для получения кредита, также гарантирует финансовую стабильность
Наши партнеры
Страхование-выгодно.рф в Цифрах
>20
Более 20 страховых компаний
Более 20 страховых компаний в одном месте
до 1 ч.
Быстрое оформление полиса
Полис можно оформить не выходя из дома
за 24ч
Принятие полиса банком
Гарантируем что полис примет банк
№1
Лидирующие позиции
15 место по сборам страхования имущества
Калькулятор ипотеки